Impegni in Sud America per Martin Caceres e German Pezzella. Il primo, schierato terzino destro nella difesa a quattro, ha giocato tutta la partita nel pareggio tra il suo Uruguay e gli Stati Uniti. Il secondo, invece, è rimasto in panchina 90 minuti nella vittoria dell’Argentina per 4-0 contro il Messico. Da segnalare la tripletta dell’interista Lautaro Martinez.