Nazionale, cambiano le sedi di gara per gli incontri di Novembre. Al Franchi contro l’Estonia

Adesso è ufficiale, cambiano le sedi di gara della Nazionale per gli incontri di Novembre. La FIGC, d’intesa con la UEFA, ha concordato lo spostamento dell’amichevole Italia-Estonia e dell’incontro di UEFA Nations League Italia-Polonia. La prima si giocherà l’11 novembre alle ore 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze mentre la seconda il 15 novembre allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.

In questo modo la Nazionale, che sarà in ritiro presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, potrà limitare gli spostamenti in una finestra internazionale che prevede tre match.

Per gli stessi motivi, come già annunciato nei giorni scorsi, la Nazionale Under 21, che si radunerà a Tirrenia, giocherà il prossimo 17 novembre l’incontro valido per le qualificazioni al Campionato Europeo contro la Svezia allo stadio ‘Arena Garibaldi-Romeo Anconetani’ di Pisa.

INTANTO L’IPOTESI MILIK NON E’ CALDA COME SEMBRA