Italia, cambiano le sedi degli Azzurri a ottobre. A Firenze contro la Moldavia

Come riportato dalla FIGC, ci sono novità sulle sedi di gara della Nazionale per gli incontri di ottobre.

Considerato che i protocolli vigenti prevedono ancora la disputa a porte chiuse, infatti, la FIGC e la FMF, d’intesa con la UEFA, hanno concordato lo spostamento dell’incontro Italia – Moldova (7 ottobre) da Parma a Firenze. La scelta consentirà alla Nazionale, che sarà in ritiro presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, di limitare gli spostamenti in una finestra internazionale che prevede tre gare in programma.

Sono al momento in corso valutazioni con la KNVB per valutare la sede della gara Italia – Paesi Bassi (14 ottobre), programmata al momento a Milano. Resta invece confermata la gara prevista l’11 ottobre con la Polonia, in programma a Danzica.

Novità anche sul fronte Under 21: con lo stesso obiettivo di limitare gli spostamenti degli Azzurrini, è stato definito di spostare la gara Italia – Repubblica d’Irlanda da Benevento a Pisa, sede più agevole considerando anche che l’Under 21 sarà in ritiro a Tirrenia.