Nations League, Final Four: una classica europea per l’Italia in semifinale

Oggi a Nyon erano in programma i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali di Nations League 2022/23 che si giocheranno a giugno. Le quattro squadre da sorteggiare: Olanda, Spagna, Croazia e Italia. Le Final Four si giocheranno in Olanda il 14 e il 15 giugno, la finalina per il terzo e quarto posto e la finale per il primo posto sono in programma il 18 giugno. Le città scelte che ospiteranno le partite sono Rotterdam e Enschede. Il sorteggio ha messo di fronte Spagna-Italia e Olanda-Croazia. Tutto sulla Nations League: visita Numericalcio