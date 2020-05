Nardella: “Troppi assembramenti, controlli sulle mascherine. Ci occuperemo anche dello stadio”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “A giro per la città ho visto troppi assembramenti, persone che pur mantenendo la distanza di un metro tenevano la mascherina sul collo, in mano o solo su un orecchio. Per questo abbiamo deciso insieme al Prefetto di restringere i cordoni e monitorare l’utilizzo delle mascherine in città. Chi le butta a terra fa una cosa vergognosa e rischia fino a 400 euro di multa. Ieri e l’altro ieri i contagi a Firenze erano 0, oggi nel Comune sono 2: siamo dunque a numeri bassi ma dobbiamo stare attenti. Poi ci occuperemo anche dello stadio”.