Nardella: “Sono 30 anni che si parla di stadio, il Decreto mi darà gli strumenti adatti?”

La semplificazione deve essere applicata su opere complesse – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a La 7 (parole riportate da La Nazione) –, i sindaci vogliono strumenti per realizzare le opere attese da anni. Sono 30 anni che a Firenze parliamo del nuovo stadio o dell’aeroporto, non ho capito se in questo decreto semplificazione la città avrà finalmente gli strumenti per farli. Non vedo perché non si possa replicare questo modello (i sindaci fatti commissari, come a Genova, ndr) per altre opere importanti. E inoltre, la semplificazione deve andare di pari passo con le risorse. L’Italia ha un potenziale di 300 miliardi di euro tra Mes, fondi Bei per gli investimenti, fondo Sure, recovery fund: questi soldi devono essere spesi bene, in modo chiaro, non a pioggia, e indirizzati sulle opere strategiche.