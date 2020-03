Nardella: “Se il contagio non si ferma è inevitabile che il Governo inasprisca le misure”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Sky Tg24 dell’emergenza coronavirus: «Se il contagio non si ferma, credo che sia inevitabile che Governo inasprisca le misure. Finora il Governo ha adottato una strategia graduale e progressiva. Credo che sia stato il metodo giusto. Se questa settimana, che dovrebbe quella decisiva per tutti, il contagio dovesse continuare a progredire in modo preoccupante, io non solo capirei le misure ma le applicherei nella mia città con grande scrupolo e rigore».