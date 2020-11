Nardella: “L’ingresso in zona rossa della Toscana non è una sconfitta”

Dario Nardella, primo cittadino del capoluogo toscano, ha parlato al Tg3 per spiegare la situazione sanitaria del territorio fiorentino:

Non dobbiamo considerare una sconfitta l’ingresso in zona rossa della Toscana. Il nostro tasso di contagiosità è il più alto d’Italia e incide molto sulla pressione degli ospedali. Dobbiamo fare tutti insieme sacrifici per allontanarci presto da questa emergenza. Dobbiamo fare di tutto per stare a casa.