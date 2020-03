Nardella: “La Fiorentina vuole aiutarci? Ecco come può fare. Vi annuncio qualche nuova misura”

Ecco l’intervento del sindaco Dario Nardella al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Devo dire che in effetti la città è quasi vuota: 57% in meno di traffico, nemmeno per i mondiali di ciclismo abbiamo raggiunto questo picco. Abbiamo deciso di adottare misure ulteriori: non le abbiamo ancora annunciate, eccole qua. La ZTL mantiene gli stessi orari, ma concediamo gli accessi temporanei gratuitamente, basterà richiedere via mail il permesso, indicando giorno, ora, targa del veicolo e motivazione. Non si dovranno pagare i 5 euro dell’accesso temporaneo in questo modo, da qui fino a nuova comunicazione. Inoltre i parcheggi di Firenze Parcheggi in prossimità degli ospedali saranno gratuiti. Ho chiesto anche di lanciare un piano di offerte a prezzi simbolici per parcheggiare facilmente. Tutto questo da lunedì.

Sospesa l’attività degli ausiliari della sosta della SAS, la direttiva è non creare ulteriori problemi a chi è costretto a rimanere a casa. Gli agenti della Municipale, che stanno svolgendo un lavoro egregio, avranno come priorità il mantenimento delle norme del decreto. Con Alia abbiamo verificato che non è necessario spostare le auto dalle strade da sanificare, quindi anche le rimozioni, da domani (00 di sabato), saranno annullate.

Voglio tranquillizzare le centinaia di persone che lavorano all’aeroporto: vogliamo farlo ripartire al più presto. La Fiorentina farà qualcosa di concreto? Mi fa piacere, noi lunedì faremo un bando pubblico per ricevere donazioni per l’acquisto di mascherine, lancio questo appello: chiunque può partecipare”.