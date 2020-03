Nardella: “Inaccettabili gli affollamenti in città, firmata un’ordinanza straordinaria”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato ai microfoni del TGR Rai Toscana. Queste le sue dichiarazioni in merito all’emergenza Covid-19 nel capoluogo toscano:

Io sto bene, non ho sintomi, sto seguendo il protocollo della quarantena. I tanti affollamenti in città? Scene del genere sono inaccettabili e dannose. Ho deciso di firmare un’ordinanza nella quel obbligherò i locali pubblici a mettere delle locandine nella quali c’è scritto di far rispettare la distanza di un metro. I trasgressori potranno incorrere in provvedimenti penali, mentre i locali possono essere chiusi. Necessaria disciplina e senso di responsabilità civile.