Nardella: “Franchi? Non ho ricevuto i documenti della Soprintendenza. In futuro…”

“Non ho ancora ricevuto la documentazione della Soprintendenza. Quando la riceverò mi esprimerò in merito”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella all’agenzia Italpress rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se il comune di Firenze abbia ricevuto da parte della Soprintendenza ai Beni culturali una relazione che, secondo quanto anticipato da alcuni organi di stampa nelle scorse ore, avrebbe bocciato l’ipotesi di restyling del Franchi.

“Non commento anticipazioni di stampa soprattutto quando si tratta di documenti ufficiali il cui destinatario è il comune di Firenze, quindi quando riceverò questa documentazione la valuterò e farò dei commenti – ha aggiunto Dario Nardella -. Fino ad allora non posso che ripetere quello che ho sempre detto: se come finora è apparso non ci sono le condizioni per andare incontro alle esigenze della nuova proprietà della Fiorentina sul Franchi, si procederà comunque a un progetto nuovo di rilancio e di riqualificazione di questo stadio che non dovrà mai e poi mani essere abbandonato e continuerà ad ospitare funzioni importanti per il quartiere e per la città”.