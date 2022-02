Nardella: “Sveleremo il nuovo Franchi il 7 marzo”. E Draghi conferma

Il sindaco di Firenze Nardella ha svelato la data in cui si saprà il vincitore del concorso per il restauro dello stadio Franchi

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha svelato la data in cui sarà annunciato il vincitore del concorso internazionale per il restauro dello stadio "Artemio Franchi". La presentazione si terrà il 7 marzo. Lo ha detto oggi il primo cittadino, accogliendo il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua visita fiorentina. Lo stesso premier nel suo discorso, pronunciato dal "Teatro del Maggio Musicale Fiorentino", ha confermato le parole del sindaco: "Riqualifichiamo uno storico quartiere come Campo di Marte e lo stadio Artemio Franchi di Firenze".