Napoli verso la rivoluzione del merchandising? ADL vuole autoprodurre le maglie

Il club terrebbe per sé tutti i ricavi delle vendite

Potrebbe essere una vera rivoluzione per quanto riguarda il merchandising delle società calcistiche. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, potrebbe presto far partire il progetto dell'autoproduzione delle magliette per il suo club. A riportarlo è gazzetta.it che rivela anche alcuni dettagli di questa iniziativa del presidente azzurro. Secondo la rosea, scaduto il contratto con Kappa, De Laurentiis annuncerà questa svolta in conferenza stampa il prossimo 30 giugno. I disegni saranno commissionati ad Armani, la distribuzione, invece, sarà assegnata a Valentina, figlia del numero uno partenopeo.