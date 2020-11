Napoli, respinto il ricorso: restano lo 0-3 a tavolino e il -1 in classifica

Dopo la Roma per il caso Diawara, anche il Napoli vede respinto dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale il proprio ricorso. Gli azzurri reclamavano per ribaltare la decisione del giudice sportivo, che, dopo la mancata disputa della gara con la Juventus, aveva punito la società di De Laurentiis con la sconfitta per 0-3 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica.

