La Fiorentina inizierà il proprio campionato contro il Napoli, una delle squadre accreditate, ovviamente, a dar fastidio alla Juve durante tutta la stagione. Obiettivo del presidentissimo Aurelio De Laurentiis è quello di regalare a Carlo Ancelotti un giocatore offensivo di talento, che possa innalzare il livello di pericolosità della compagine partenopea. Sfumato Nicolas Pépé, giovane attaccante talentuoso in procinto ormai di firmare con l’Arsenal, il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli è tornato alla carica per James Rodriguez, ma neppure in questo caso sarà facile. Più defilata, al momento, l’ipotesi che porta a Mauro Icardi, fuori rosa all’Inter. Di certo c’è che De Laurentiis già dall’impegno di Firenze vuol disporre assolutamente della sua nuova stella. Vedremo chi sarà.