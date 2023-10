Napoli, emergenza in mezzo al campo: un top rischia il forfait

Il Napoli è in difficoltà in mezzo al campo in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica sera. Infatti, secondo quanto riportato da Il Mattino, Garcia sarà costretto ad accettare il forfait di Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha accusato un affaticamento muscolare nella partita di Champions contro il Real Madrid. Da sempre un punto fisso del Napoli, dovrà adesso lasciare il posto allo svedese Jens Cajuste. Rudi Garcia potrebbe portare Anguissa in panchina, ma decidere di non schierarlo per preservarlo ed evitare che la situazione peggiori.