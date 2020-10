Dopo le due positività nello staff della Juventus e quella di Elmas nel Napoli la Asl Napoli 1 ha ordinato la quarantena per la squadra campana, bloccando la partenza per Torino. Situazione che di conseguenza, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultim’ora, porterà al rinvio del big match tra Juventus e Napoli. La ASL ha disposto l’isolamento fiduciario e la quarantena domiciliare di 14 giorni per lo staff tecnico e per i calciatori napoletani. Lo riporta GdS.