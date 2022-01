Altro rientro per il Napoli, che dopo la negatività di Osimhen recupera anche il suo allenatore Luciano Spalletti

Un'altra bona notizie per il Napoli, che recupera Luciano Spalletti. L'allenatore si è negativizzato e potrà riprendere il suo posto in panchina e tra qualche giorno riabbracciare anche Osimhen in ritorno dalla Nigeria.