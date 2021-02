Dopo il 6-0 ai viola il nulla: per il Napoli arriva la contestazione dei tifosi

Il Napoli e Ringhio Gattuso non se la stanno passando proprio benissimo. Nelle ultime settimane, risultati e prestazioni non sono state, infatti, all’altezza delle aspettative, e adesso il tifo partenopeo inizia a criticare e contestare fortemente giocatori ed allenatore, come successo stasera quando gli azzurri hanno raggiunto l’albergo per il ritiro verso la sfida – cruciale – contro la Juventus. Dal 6-0 rifilato alla Fiorentina, il Napoli tra campionato e Coppa Italia ha vinto solo una partita (col Parma, giocando male), poi un pareggio e tre sconfitte. E c’è chi parla di esonero per l’ex tecnico del Milan, al quale si contesta il non gioco della compagine partenopea.