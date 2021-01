Napoli, dopo i viola la crisi. Gattuso in bilico, De Laurentiis pensa ad un ritorno

Il 6-0 rifilato alla Fiorentina non ha portato molta fortuna al Napoli. Dopo il match vinto largamente contro i viola, infatti, sono arrivate due sconfitte pesantissime per gli azzurri di Ringhio Gattuso: in Supercoppa contro la Juventus e ieri, in campionato, a Verona, dove gli uomini di Juric hanno vinto 3-1. Adesso la panchina dell’ex tecnico del Milan non è più così solida e si pensa anche, addirittura, ad una sua sostituzione: in molti dicono che Aurelio De Laurentiis stia pensando addirittura al ritorno di Rafa Benitez. Staremo a vedere.