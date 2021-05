Napoli, c’è già l’erede di Gattuso. ADL ha scelto Conceiçao

A Napoli c'è già l'erede di Gattuso. De Laurentiis ha scelto: Sergio Conceiçao sarà presentato nei prossimi giorni

Il Corriere dello Sport è sicuro, Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli. Salutato in via ufficiale Gattuso, Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sul tecnico del Porto, a cui verrà offerto un contratto biennale. Visto in Italia con le maglie di Lazio, Parma e Inter, quella partenopea sarà la sua prima panchina nel campionato di Serie A. Sarà annunciato e presentato nei prossimi giorni, gli stessi che saranno decisivi per capire se la Fiorentina potrà sperare ancora in Gattuso.