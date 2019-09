Nani: “La Fiorentina può lottare per l’Europa. Ci vuole tempo, i risultati arriveranno”

Gianluca Nani, direttore sportivo con un passato in Italia ed Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina mi ha fatto un’ottima impressione. Essere ultimi adesso non conta niente. I viola sono una squadra completamente nuova, ci vuole tempo. Con Chiesa e Ribery ti puoi davvero divertire. La Fiorentina è in un range di squadre che va dal quarto al nono posto, adesso è necessario prendere le misure. Commisso è stato chiaro, sarà un periodo di transizione ma intravedo un futuro roseo. Su Montella va mantenuta la calma, un allenatore va giudicato da come gioca la squadra. La prestazione è la cosa più importante, sul lungo periodo i risultati arriveranno.