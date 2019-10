Nani: “Fiorentina ha trovato quadratura. Ma occhio a dare spazio al Brescia”

“Tra Brescia e Fiorentina immagino una bellissima partita da vedere, sono due squadre che giocano a calcio. Se ha spazio il Brescia può farti male…”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo delle Rondinelle, Gianluca Nani. Che sulla Fiorentina aggiunge: “Dopo un inizio stentato ha trovato la giusta quadratura. Come detto, stasera immagino una partita bella da vedere, difficile per entrambe. Per questioni di affetto spero vinca il Brescia, ma è una partita che si presta alla tripla. Tonali? Secondo me Cellino ha fatto bene a tenerlo. Deve completare la maturazione e un anno in Serie A gli farà bene. Il prossimo anno Tonali varrà ancora di più”. BALOTELLI CI SARA’? LE ULTIME