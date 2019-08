Nainggolan: “Avevo altre offerte, ma non è stato difficile scegliere il Cagliari”

E’ stato un obiettivo della Fiorentina. Ora, però, Radja Nainggolan è un nuovo giocatore del Cagliari. Le sue parole nella conferenza stampa di presentazione, riprese dal sito Cagliarinews24.com:

Ringrazio il presidente perché mi ha detto subito le cose in chiaro. Ha fatto una cosa quasi impossibile e mi ha convinto subito. Sono contento di stare qua. So com’è l’ambiente, so che c’è da lottare, ma l’ho già fatto una volta, sono pronto a rifarlo. Avevo qualche altra offerta, ma non è stato difficile scegliere. Avevo già in testa quando sono partito 5 anni fa di tornare. Non pensavo così presto. A volte bisogna fare delle scelte nella vita che non ti obbligano ma ti facilitano la scelta. Ho tanta voglia di fare bene. Perché non provare a scrivere una storia importante. Poi ci sono vicende extracalcistiche che mi hanno spinto ulteriormente. Se resto qua? Io sono in prestito. Se il presidente mi compra. Ho già parlato con Maran, il mio ruolo lo vedrete in campo. Ho fatto il mio primo allenamento oggi, ho trovato un gruppo forte.