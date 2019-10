Nainggolan si racconta: “A Cagliari per mia moglie. Non sarei me stesso senza alcol”

Sarebbe potuto arrivare alla Fiorentina. Pradè e Montella ci hanno provato, ma la sua decisione è stata diversa. Radja Nainggolan si racconta e fa chiarezza sulla scelta di tornare in Sardegna in una lunga intervista rilasciata che sarà disponibile domani su Sportweek, il megazine allegato a Gazzetta ogni sabato.

“Sono tornato a Cagliari anche per mia moglie: qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Qui, per lei è più facile combattere. Serate, discoteche, alcol? Se voglio, io posso rinunciare a tutto. Ma non sarei me stesso”.