Nainggolan: “Ribery un campione, giocare con lui sarebbe bello”

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match. Queste le sue dichiarazioni:

Il pareggio di oggi è giusto, abbiamo avuto entrambi grandi occasione nel primo e nel secondo tempo. Chi faceva gol prima oggi vinceva la partita. Il mio futuro? Ogni anno si parla quaranta volte di me e di cosa faccio. Io mi sto divertendo davvero a giocare a pallone con questi fantastici ragazzi, l’importante è quello, poi si vedrà. Se Ribery ha provato a convincermi? No (ride ndr), ho rispetto per un campione così. Alla sua età c’è solo da togliersi il cappello. Ci conoscevamo già per amicizie in comune, giocare coi campioni come lui è sempre bello.