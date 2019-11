Nainggolan infierisce: “Li abbiamo ammazzati. E possiamo fare anche meglio”

Radja Nainggolan è stato il migliore in campo nella gara di ieri, alimentando i rimpianti per ciò che sarebbe potuto essere con il suo approdo in viola. Tra le dichiarazioni post partita ha detto (fonte centotrentuno.com): “Io supereroe del Cagliari? No super Cagliari, stiamo facendo un campionato incredibile e facendo calcio. Abbiamo fatto calcio a Bergamo e oggi li abbiamo ammazzati. Non mi aspettavo dopo 12 partite di essere lì in classifica, manco a marzo ci sognavamo 24 punti. Ma il terzo posto è meritato, anzi potevamo fare anche meglio se guardiamo a Inter e Brescia ma quelle sconfitte ti fanno crescere”.