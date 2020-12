Mutu insiste: “Sogno di tornare alla Fiorentina. Ora sono una persona diversa”

Alla Fiorentina negli ultimi anni sono di moda i grandi ritorni (spesso poco fortunati, in realtà). Chissà allora che anche il sogno di Adrian Mutu non possa un giorno realizzarsi. Dopo l’intervista di qualche giorno fa l’ex attaccante viola ha ribadito il concetto: “Il mio sogno? Allenare un giorno la Fiorentina. Firenze mi è rimasta nell’anima e mi amano forse anche più che in Romania” le sue parole a Gazeta Sporturilor. E analizzando i suoi errori del passato ha ammesso: “Mi pento di molti episodi, ma l’allenatore Mutu è una persona diversa da quel giocatore. E se oggi un mio calciatore facesse cose simili, gliela farei pagare, come hanno fatto con me all’epoca”. >>> BOOKMAKERS SICURI: IN ARRIVO UNA CESSIONE IN DIFESA