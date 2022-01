Museo del Calcio: oggi aperto regolarmente

Aperto anche oggi il Museo che si trova a Coverciano

Sono giorni in cui le famiglie si danno “appuntamento” al Museo del Calcio. Oggi 31 dicembre, in particolare, è stata la “giornata delle famiglie” con centinaia di biglietti staccati. Biglietti da collezione con l’immagine del trionfo Azzurro di Wembley. Alle 9.50 all’apertura del Museo c’era una fila ordinata di persone, in attesa di entrare.