Muriel, ritorno da ex al Franchi. Con un obiettivo ben preciso

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta. Un anno fa in due mesi, con la maglia della Fiorentina, segnò tre volte ai nerazzurri tra campionato e Coppa Italia, ma puntualmente fu la banda Gasperini a sorridere. Ora, in meno di un mese, ci sono due Fiorentina-Atalanta e il colombiano è pronto a fare la differenza anche con la nuova maglia. Vorrebbe riuscirci già oggi, per cancellare la ferita aperta dal rigore sbagliato contro l’Inter, il primo errore dal dischetto in carriera.