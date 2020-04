Muriel rimpianto viola? Ma c’è chi lo attacca: “Se non è un top è solo colpa sua”

La Fiorentina poteva riscattarlo per 13 milioni (ma il passaggio di proprietà ha complicato le cose). Luis Muriel è così approdato all’Atalanta dove ha segnato 13 gol in 22 partite, spesso partendo dalla panchina. Eppure l’attaccante colombiano non riesce a togliersi l’etichetta di incompiuto e incassa le forti critiche del connazionale Faustino Asprilla: “Se non sei mai un titolare, un motivo c’è, non credo che la colpa sia degli allenatori. Le responsabilità sono sue, considerando inoltre le sue qualità: quando era al Deportivo Cali, eravamo convinti che sarebbe diventato un fenomeno. E’ mancata la forza mentale, non si è mai convinto del fatto che avrebbe potuto, e dovuto, diventare una stella. Mi auguro che possa fermarsi a Zingonia per un po’: il tempo passa velocemente, soprattutto nel calcio” ha detto alla Gazzetta dello Sport.