Muriel lancia la sfida alla Juve: “Per lo scudetto ci siamo anche noi”

Luis Muriel lancia il guanto di sfida alla Juventus: “Sarà un campionato bello, per la Juventus non sarà facile vincere come negli anni precedenti, in tanti lotteranno per lo scudetto e ci siamo anche noi” dice a Sky l’ex attaccante della Fiorentina, oggi all’Atalanta. “Vogliamo vincere più partite possibili per lottare per il nostro sogno. L’Inter quest’anno si è rinforzata molto, poi c’è il Milan che ha chiuso la stagione scorso con entusiasmo. Ci sono poi altre tre o quattro squadre che faranno bene, come Roma, Lazio e Napoli”.