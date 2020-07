Muriel, il trauma cranico è già un ricordo: stamattina è tornato ad allenarsi a Zingonia

Luis Muriel è tornato ad allenarsi all’indomani dell’incidente domestico che lo ha costretto a saltare Atalanta-Brescia. L’attaccante colombiano, che cadendo nella doccia si è procurato un trauma cranico con ferita lacero-contusa, ha lavorato al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Una seduta mattutina a cui hanno preso parte i giocatori che non sono scesi in campo nella vittoria di ieri sera, compreso Ilicic, con lui in tribuna. Lo riporta l’Ansa.