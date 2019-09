Mpasinkatu: “Vi racconto Ghezzal, tanta qualità e voglia di rivalsa”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato Malù Mpasinkatu:

Rachid Ghezzal è un giocatore dal grande potenziale, è dotato di un buon fisico e di un’ottima tecnica individuale. Ha qualità notevoli e grande voglia di prendersi delle rivincite, un ragazzo classe 92′ che potrà essere un’arma importantissima per Montella. Il calcio è strano anche lo stesso Eysseric, che alla fine è rimasto, magari potrà fare bene se avrà un’occasione. Daniele Pradè ha fatto un ottimo mercato, la rosa è completa. Ci sono molti giovani che possono rivelarsi un capitale in prospettiva. Pedro avrà più pressione sulle spalle rispetto a suoi colleghi di reparto, vista la spesa effettuata per portarlo in Italia.