Mourinho chiede tempo: “Ci sono ruoli dove la rosa non è perfetta”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho parla alla vigilia dell'esordio stagionale dei giallorossi in Conference League

Alla vigilia del match di Conference League con il Trabzonspor, primo impegno della stagione giallorossa prima dell'esordio in Serie A domenica contro la Fiorentina, l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha fatto il punto della situazione: "La Roma merita di cominciare bene, domani e giovedì prossimo ci saranno due partite toste e difficili. Faremo tutto il possibile per entrare nella fase a girone: non sembra un playoff di Conference League, ma di Champions. E' vero sarà la mia prima con questi colori, ma se non sbaglio sarà la mia 996/a partita ufficiale, quindi sono tranquillo. Abbiamo dovuto cambiare il nostro focus, ci sono ruoli dove la rosa non è perfetta perché mi sarebbe piaciuto avere un giocatore di esperienza e di equilibrio, ma se non lo prenderemo adesso, proveremo a gennaio o la prossima estate. La parola tempo è fondamentale".