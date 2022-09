Mossini: “Bologna? Domani tre assenze. Commisso? Ha speso meglio di Saputo”

"Sia Bologna che Fiorentina non arrivano benissimo a questo impegno. Mihajlovic ha guidato il Bologna per oltre 1300 giorni. La squadra paga un trend che arriva dallo scorso girone di ritorno. Nell'anno solare 2022 il Bologna ha vinto solo quattro partite. In queste cinque gare non ha saputo sfruttare molte occasioni poi la squadra rossoblù"

"Domani tocca a Vigiani, oggi è arrivato il nuovo allenatore Thiago Motta in città. Il Bologna domani non avrà Soumaoro e Dominguez. Bisogna vedere chi sarà il compagno di Arnautovic (probabilmente Barrow). Sansone non sarà disponibile"

"C'è differenza su come le critiche vengono fatte e percepite. In otto anni il Bologna sta ancora cercando di arrivare a 50 punti. La Fiorentina in tre anni ha fatto quello che al Bologna non è riuscita a fare in otto. Il passo in avanti non è stato fatto a Bologna, a parte la lotta salvezza quasi mai messa in discussione. Commisso sta spendendo meglio, mentre Saputo ha speso peggio i suoi soldi"