Mossa a sorpresa del Lecce di Corvino: esonerato Liverani. Il comunicato del club

“L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali profili di responsabilità”. Così il Lecce ha comunicato l’esonero a sorpresa del tecnico, in Salento da tre anni. Ricordiamo che da inizio mese il responsabile dell’area tecnica del club giallorosso è Pantaleo Corvino.