Morabito: “Mercato viola prudente. Fofana? Lo tratto in Inghilterra, ecco quanto costa”

Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Le parole di Pradè descrivono bene questo mercato. A gennaio i giocatori buoni disponibili sono pochi, chi li ha se li tiene. Si possono però creare delle opportunità per migliorare. All’inizio sono tutte molto costose, poi nell’ultima settimana gli scenari possono cambiare di colpo. Fofana? L’Udinese lo valuta circa 22 milioni di euro in Inghilterra, lo so perché lo sto trattando. In Italia, forse, si potrebbe scendere sui 17-18 milioni. In Friuli sta facendo bene, è un giocatore molto interessante.

Le parole di Commisso sulla disponibilità economica della Fiorentina? Dire che i soldi non sono un problema crea un grande problema. Non capisco questa affermazione, così aumentano le aspettative dei tifosi e le altre società alzano le richieste. Mercato viola? La Fiorentina fa un mercato prudente, come è giusto che faccia una società che non ha grandi ricavi da stadio e sponsor. E’ il fatturato che decide”.