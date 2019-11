Monti: “Montella ha fatto delle bischerate ma va tenuto fino al termine della stagione”

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Questo il suo punto di vista sul momento attraversato dalla Fiorentina: “Ieri Pradè mi è piaciuto tantissimo, non si è sottratto alle 2.000 domande che gli sono state fatte. Stemperare in questa maniera va bene, ora dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte. Tutta questa tensione non fa bene. Sono stati commessi tanti errori, ma la società è forte e alla squadra va data fiducia. Certo, mi aspetto un po’ più di coraggio da Montella e non voglio più vedere gare come quelle contro il Cagliari ed l’Hellas. Ho visto una squadra sulle gambe. Montella? Ho le idee chiare, per me deve arrivare fino al termine della stagione. Ha commetto delle bischerate ma va lasciato lavorare”. SENTITE DE MAGISTRIS: “MONTELLA E’ STATO DEPRIMENTE IN SALA STAMPA”