Montella: “In Turchia ho ricominciato. Mi piacciono i Friedkin perchè…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha raccontato come procede la sua avventura in Turchia all'Adana Demispor. Queste le sue parole: "E' come se avessi cominciato una nuova carriera, sono ripartito da dietro, con una squadra neopromossa, in una città che non è Istanbul. Quando ho preso la squadra eravamo penultimi e abbiamo sfiorato l'Europa. Quest'anno siamo partiti molto bene, ma la concorrenza è aumentata. L'Adana è arrivata al momento giusto, dopo due anni trascorsi in famiglia. Era la soluzione giusta per rimettermi in gioco".