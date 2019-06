Mondiali femminili: Guagni e compagne trovano la Cina. Ecco data e ora del match

Le ragazze di Milena Bertolini se la dovranno vedere, martedì prossimo, contro la Cina [CLICCA PER LEGGERE LA GRIGLIA COMPLETA DEGLI OTTAVI DI FINALE]. La Nazionale asiatica, infatti, si è qualificata terza in classifica nel proprio girone, il B, dopo aver perso con la Germania, battuto il Sudafrica e pareggiato con la Spagna. Così, la viola e titolarissima Alia Guagni insieme alle sue compagne scenderà in campo il 25 giugno a Montpellier, alle ore 18. Obiettivo, ottenere il pass per i quarti di finale della competizione mondiale.