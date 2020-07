Mondiale 2022, ci sono gli orari: si giocherà tutti i giorni tra le 11 e le 20 europee

È stato pubblicato il calendario di Qatar 2022, il primo a giocarsi d’inverno. Le date erano note: dal 21 novembre al 18 dicembre, l’edizione più corta dal 1978. Ora ci sono anche gli orari. Si giocherà tutti i giorni, al ritmo di quattro gare quotidiane fino al 2 dicembre, poi nei quattro giorni successivi saranno due. Peculiari anche gli orari: in Europa le partite saranno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20. Si partirà all’Al Bayt Stadium per finire al Lusail Stadium; in mezzo si giocherà in altri 6 impianti. Giorni di riposo fissati il 7 e l’8 dicembre tra ottavi e quarti, poi 11 e 12 tra quarti e semifinali, 15 e 16 tra le semifinali e le finali. Una maratona, scrive Gazzetta.it, simile a quella che stanno vivendo in questi giorni le squadre dei campionati ripartiti dopo il lockdown.