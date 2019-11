Un problema dietro l’altro. Ieri sera i ladri hanno fatto irruzione in casa Allan. Il giocatore non si è accorto di nulla, perché insieme con moglie e figli era in un altro piano della villa in cui abita, a Pozzuoli, località alle porte di Napoli. Al momento non si conoscono i danni subiti dal mediano brasiliano che in questi giorni è al centro delle polemiche per i fatti accaduti nel dopo gara col Salisburgo. Lo scrive gazzetta.it.