Molina (Udinese): “Quarta e Pezzella signori giocatori. Assenze? Niente scuse”

Nahuel Molina, laterale destro argentino dell’Udinese che domani dovrebbe partire dall’inizio contro la Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Gazzettino. A seguire vi proponiamo i passaggi più interessanti: “Le tante assenze? Non è questione di problema o no. Dobbiamo solamente convincerci che comunque abbiamo le possibilità d’imporci. Poi, io non sono il tipo che cerca scusanti: sì, siamo nella condizione di potercela fare”.

Molina ha poi parlato dei connazionali Martinez Quarta e Pezzella, oltre che di altri singoli viola: “Sono due signori giocatori, ma nella Fiorentina c’è dell’altro, ovvero Ribery e Vlahovic, tanto per citare i primi due che mi sono venuti in mente. I viola hanno qualità, dunque, per cui è sottinteso che sarà per noi una gara assai difficile. Ma lo sarà anche per loro. È una sfida importantissima perché avvertiamo la necessità di riassaporare la gioia del successo, ma servirà un contributo ottimale da parte di tutti”.