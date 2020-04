Moise Kean ne combina un’altra: vìola la quarantena per andare ad un festino

Bufera in Premier intorno a Moise Kean. L’attaccante ex Juventus, volato in Inghilterra la scorsa estate, avrebbe violato le norme sulla quarantena e il distanziamento sociale in vigore in Inghilterra. A riportarlo è il Daily Star, secondo cui il classe 2000 avrebbe partecipato ad un party. Un comportamento che ha fatto infuriare il suo club che in un comunicato ufficiale si è detto “inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili”. Non è la prima volta che Kean balza agli onori della cronaca per atteggiamenti sopra le righe e anche per questo (oltre al fatto di aver segnato 1 solo gol in 26 partite) l’Everton sta già pensando di rivenderlo.