Moggi: “Niente De Paul per la Fiorentina. Il suo futuro è già scritto…”

Intervenuto a 7Gold, Luciano Moggi ha parlato di calciomercato. Nello specifico si è espresso sul futuro del trequartista argentino dell’Udinese Rodrigo De Paul, accostato spesso ai viola durante l’estate:

De Paul andrà al Milan. Già doveva farlo all’inizio del campionato, poi per mille motivi non è andata in porto. Adesso stanno ripristinando e quasi sicuramente si farà, è il giocatore che serve ai rossoneri.