Moggi ci ricasca. L’ex Juve ignora la radiazione, ora la Figc apre un’inchiesta

Luciano Moggi è di nuovo al centro delle polemiche. L'ex dirigente della Juventus avrebbe ignorato la radiazione combinatagli dopo Calciopoli. Infatti Moggi il 14 gennaio era a bordocampo ad assistere alla gara tra Juventus e Napoli di primavera. Infatti dopo la radiazione ovviamente l'ex dirigente non era tra gli accreditati, e nè nello staff delle 2 squadre e quindi non poteva essere li. Adesso la procura della Figc ha aperto un'inchiesta. Inoltre è stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore dello staff bianconero, che è stato visto parlare per diverso tempo con Moggi.