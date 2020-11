Notizia che ha del clamoroso in casa Lazio: sono tutti negativi i test svolti nel nuovo giro di tamponi a cui si sono sottoposti i biancocelesti. In serata sono arrivati gli esiti dei test, svolti presso il laboratorio “Futura Diagnostica” di Avellino, abilitato dalla Figc e a cui la Lazio si rivolge per i test prima delle partite di Serie A. In parallelo, però, il gruppo squadra si è sottoposto a esami rapidi presso il Campus Biomedico di Roma per un ulteriore accertamento. Esami che hanno dato tre esiti positivi. Da capire, ora, cosa succede in vista della sfida contro la Juve, domenica alle 12.30 all’Olimpico. Secondo calciomercato.com è ipotizzabile che tutti i calciatori possano scendere in campo domani per l’allenamento di rifinitura agli ordini di Simone Inzaghi.

