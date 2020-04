Coronavirus, mistero Dybala: è ancora positivo? La Juventus non smentisce

Dopo 40 giorni Paulo Dybala non è ancora guarito dal Covid-19. La notizia di un altro tampone (il quarto) risultato positivo rimbalza dalla Spagna e non viene confermata dalla Juventus, che però allo stesso tempo non ha mai dato notizia di una negativizzazione, come invece avvenuto per Matuidi e Rugani. Secondo quanto riporta Tuttosport.com, la situazione non desta preoccupazione in Dybala e nella Juventus perché, dopo aver avuto qualche sintomo nelle scorse settimane, il giocatore ora sta bene e non ha problemi respiratori. Non è il primo caso di Coronavirus che lascia tracce nel corpo molto a lungo, pur non dando più sintomi. Il problema, semmai, è il prolungarsi della quarantena per Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini.