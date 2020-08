Miozzo (Cts): “Il pubblico negli stadi non può essere una priorità, le scuole sì”

Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, toccando anche l’argomento riapertura degli stadi ai tifosi:

Per noi la priorità è la scuola, ricominciare le lezioni. Il pubblico per gli eventi sportivi, mi spiace, non è una priorità, per il momento. Con l’andamento attuale dell’epidemia, le scuole riapriranno il 14 settembre. Se invece dovesse esserci un incremento dei casi più accentuato, dovremmo fare delle valutazioni qualche giorno prima, attorno al 10 o all′11 settembre. Magari potrà essere necessario essere prudenti nelle aree in cui dovesse esserci un’impennata di casi. Ma oggi la riapertura delle scuole è sostenibile.